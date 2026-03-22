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「LED大王」林秀成 遭立案調查

即時中國
更新時間：22:12 2026-03-22 HKT
發佈時間：22:12 2026-03-22 HKT

中國LED晶片龍頭「三安光電」22日公告，公司於3月21日收到控股股東福建三安集團有限公司通知，公司實際控制人林秀成被國家監察委員會留置並立案調查。

「三安光電」表示，林秀成自2017年7月10日起未在公司任職，公司目前生產經營管理正常，治理結構完善，上述事項不會對生產經營產生重大影響。

三安光電總部位於福建省廈門市，主營化合物半導體材料與器件的研發、生產和銷售，核心業務涵蓋藍寶石、砷化鎵、氮化鎵、碳化矽、磷化銦、氮化鋁等化合物半導體新材料相關外延片及晶片。

公開信息顯示，林秀成出生於1955年，大學學歷。上世紀80年代，他靠收購廢鋼邊角料轉手賣給工廠，賺到第一桶金。1999年，他開始投身半導體領域，次年成立三安光電。2008年，三安光電借殼上市，登陸A股，成為內地LED晶片霸主，林秀成一度被稱為中國「LED大王」。

2017年7月，隨著董事會換屆，林秀成主動交棒，時年43歲的長子林志強接任三安光電董事長。《2026胡潤全球富豪榜》顯示，三安光電林秀成、林志強父子以160億元財富排在廈門上榜富豪第3位。

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