35歲電單車網紅試車「跑山」遇禍亡 前一天工程師曾勸勿上山
更新時間：21:15 2026-03-22 HKT
發佈時間：21:15 2026-03-22 HKT
發佈時間：21:15 2026-03-22 HKT
內地電單車網紅「黃油膩」日前在北京昌平區「跑山」試駕新車期間，不幸發生嚴重事故喪生。慘劇震驚內地電單車界，「黃油膩」朋友指他車技甚佳，更曾跑過賽道，對事件感到意外。
「極目新聞」報道，35歲「黃油膩」的朋友大升透露，事發於3月20日，當時「黃油膩」正在北京昌平昌赤路對一款名為「張雪820RR工程試駕車」進行測評。昌平交通支隊事故處理科亦證實，當日確有一名電單車網紅發生事故，但更多細節則不便透露。
曾指車輛離合器有問題
大升表示，「黃油膩」生前為人直爽，在北京機車圈內頗有名氣，「他車技很好，此前還去賽道騎過車，誰也沒有想到會發生這樣的意外」。他稱，事故具體原因仍在調查中。
有消息指，在事故前一天（19日），「黃油膩」曾公開發布影片，指出試駕車的液壓離合器存在問題，其後雖稱問題已解決，但有工程師曾勸阻他不要上山。
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