拐賣9男童主謀「梅姨」特徵曝光 為何犯案逾20年才落網？

轟動全國的「梅姨案」疑犯謝某某，潛逃多年後終於落網。廣州市公安局昨天（21日）發布有關消息。經審訊，謝某某對犯案供認不諱。但為何「梅姨」犯案20多年，至今才落網？

央視新聞報道，2003年9月至2005年12月，多名兒童在廣州增城、惠州博羅等地被拐。案發後，公安部、廣東省公安廳將該案列為督辦案件，成立省、市、區三級公安機關聯合專案組開展偵辦工作，並於2016年將張維平等5名犯罪分子抓獲。張維平供認其拐賣兒童的作案事實，並稱所拐兒童是通過「梅姨」販賣。

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2017年6月，廣州增城警方曾發布一則關於「梅姨」的懸賞通報稱，「梅姨」真實姓名不詳，身高1.5米，講粵語，會講客家話，曾長期在廣州增城和韶關新豐地區活動，通報中還附有一張「梅姨」的黑白畫像。

2025年，專案組發現一位名叫謝某某的女子，其特徵與「梅姨」高度吻合。經核實，謝某某正是「梅姨」。

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近期，專案組將嫌疑人謝某某抓獲。經審訊，謝某某對其販賣兒童的事實供認不諱。

2005年1月，申聰在增城的出租屋內被人強行抱走並拐賣到河源紫金縣，直至2020年3月才被找回。申聰的父親申軍良表示，2017年6月份，張維平透露，除了兒子申聰以外，還有另外8個孩子都是交給「梅姨」賣出去。



申軍良多年來仍堅持每年多次往返廣東，想盡辦法尋找「梅姨」的線索。申軍良的代理律師劉長曾參與「張維平拐賣兒童案」的二審。他分析認為，可能是因為「梅姨」太過「普通」，導致人們根本想像不出她是罪犯。



劉長表示，張維平曾指出，每一次作案後，通過「梅姨」介紹轉賣小孩。對方既給人介紹小孩「抱養」，也給人介紹對象。「梅姨」可能並不認為自己是在犯罪，甚至有可能認為自己在做某種好事。