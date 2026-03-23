武漢馬拉松變美食嘉年華 跑手任吃小龍蝦牛扒超興奮︱有片

今日（22日）上午，湖北武漢馬拉松在漢口沿江大道舉行。除了各選手努力衝線，本次馬拉松有另一個亮點，就是長江大橋附近的補給點，主辦方為跑者準備各式美食，例如熱乾面、綠豆湯、小龍蝦、甲魚（香港俗：水魚）、牛扒等美食。

補給點有許多跑手停留，一名來自深圳趕來的選手坦言，武漢的特色熱乾面非常好吃，風景太美了，武漢人民非常熱情。



來自天津的跑者在等待牛扒出爐，「武漢馬拉松真的太豪橫了，我來武漢就是為了吃一個全飽，希望明天可以再中簽。」



派發小龍蝦的工作人員表示，今天發了幾十斤了，不到9時半就已全部發完，完全沒有想到，今年是首次把小龍蝦搬到賽道上，沒想到這麼受跑友歡迎。檸檬水攤位同樣全部發放完畢，有工作人員透露，今天發了五、六百杯。