15省常住人口數據 廣東增79萬人稱冠多次位逾兩倍

內地15省公佈的人口數據顯示，當中10個省人口負增長，四川減少46萬人為最多；廣東去年常住人口增加79萬人，全國稱冠，增加的人口，超過第二位的浙江逾兩倍。

四川減少46萬人最多

據內媒《第一財經》報道，分析15省的常住人口數據，發現農村人口湧向城鎮的趨勢持續，主要是流向經濟較發達的長三角、珠三角等地區。

報道指，截至2025年底，有10個省的常住人口減少，分別是福建減少3萬人，至4190萬人；江蘇8518萬人，減少8萬人；安徽6082萬人，減少41萬人；湖北5811萬人，減少23萬人；四川8318萬人，減少46萬人；山東10043萬人，減少37.17萬人；青海592萬人，減少1萬人；廣西4989萬人，減少24萬人；貴州3857萬人，減少3萬人；甘肅2443萬人，減少15萬人。

同期常住人口增加的，依次是廣東1億2859萬人，增加79萬人；浙江6701萬人，增加31萬人；新疆2639.0萬人，增加16.2萬人；海南1055萬人，增加7萬人；寧夏732萬人，增長3萬人。

中小城市研究院院長牛鳳瑞分析，從人口在大陸全國分布來看，當前農村人口持續流向城鎮，城鎮化率不斷提升。同時人口持續向長三角、珠三角等經濟圈集聚。

隨著產業發展，中西部一些省分也成為人口淨流入較多的地區。此外，在各省域內部，人口向省會城市等中心城市集聚。