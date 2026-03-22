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大城逾7成孤老遺囑 財產留予非法定繼承人

即時中國
更新時間：09:30 2026-03-22 HKT
發佈時間：09:30 2026-03-22 HKT

中國老齡事業發展基金會中華遺囑庫項目昨日發布2025年度《中華遺囑庫白皮書》，顯示遺囑訂立量持續攀升，訂立人群趨於年輕化。其中大城市出現「老年留守」現象，超過7成孤寡老人立遺囑是為「將財產留給非法定繼承人」。

白皮書顯示，去年60歲以下立遺囑人群佔比進一步提升，其中30至39歲群體增速最快，主要動機為「防止財產下落不明」、「隔離子女婚姻風險」訂立遺囑。以上海為例，60歲以下立遺囑人群佔比達23.68%，較前年提升2.1%，中青年群體參與度顯著提升。

與此同時，微信遺囑成為年輕人表達情感的重要載體，去年微信遺囑數量保持較高增長，20至29歲群體佔比突出，內容多為向愛人、家人傾訴心聲、傳遞祝福。

白皮書進一步細化了空巢老人、孤寡老人的遺囑規劃數據，2類群體特殊需求集中度持續走高，大城市「老年留守」現象引發關注。這2類老年群體多集中於中心城區，其遺囑動機呈現鮮明分化：約3成空巢老人立遺囑是為「簡化繼承手續」，另有3成為「避免家庭糾紛」。

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