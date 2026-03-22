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何立峰會見跨國公司負責人：歡迎加大在華投資力度

即時中國
更新時間：08:35 2026-03-22 HKT
發佈時間：08:35 2026-03-22 HKT

中國穩住外來投資，國務院副總理何立峰昨日傍晚在釣魚台國賓館會見滙豐、瑞銀、路易達孚、西門子醫療、施耐德電氣、力拓、保誠、銀瑞達、渣打、書贊桉諾、天絲等知名跨國公司負責人，歡迎跨國公司加大在華投資力度，不斷深化互利合作。

「十五五」創更廣闊市場機遇

何立峰表示，當前中國經濟穩中有進、向新向優，「十五五」時期中國將堅定不移擴大高水平對外開放，推動高質量發展，這將為跨國公司創造更為廣闊的市場機遇。跨國公司負責人表示，對中國經濟充滿信心，願繼續深耕中國市場，持續擴大對華投資。

商務部長王文濤前日會見蘋果CEO庫克，希望蘋果公司堅定在中國發展信心，分享中國發展機遇。庫克強調，中國是蘋果最重要的生產基地、最主要的供應鏈來源地，蘋果將持續深化在華創新合作、綠色發展與產業鏈協同，並希望美中經貿關係保持穩定發展。

庫克：蘋果深化在華合作

近期蘋果高管密集現身內地，庫克周三現身成都出席蘋果50周年慶祝活動，蘋果首席運營官薩比赫·汗周二視察深圳富士康和欣旺達工廠，顯示中國市場重要性。

王文濤前日也與美國製藥巨頭禮來董事長兼首席執行官戴文睿會面，希望禮來製藥繼續深耕中國市場，爭取更大發展。戴文睿說，禮來製藥看好在華發展前景，未來十年將新增30億美元對華投資，助力建設健康中國。

 
 

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