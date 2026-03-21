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南航上海飛深圳航班遭遇鳥擊 機鼻甩罩安全降落

即時中國
更新時間：17:52 2026-03-21 HKT
發佈時間：17:52 2026-03-21 HKT

中國南方航空一個從上海飛往深圳的航班遭遇鳥擊，機身一度搖晃明顯。機組隨即通知因機械故障需返航，最終安全返回虹橋機場。

涉事航班CZ3554由空中巴士A330-300執飛，12:44從上海虹橋機場起飛前往深圳。起飛後約10分鐘，飛機持續出現顛簸，乘客反映機身「搖晃明顯」，機組隨即通知因機械故障需返航。13:06，航班安全返航虹橋機場，全程僅21分鐘。有乘客在社交媒體發圖文表示「感恩機長」。

現場圖片及乘客拍攝畫面顯示，飛機機鼻雷達罩完全脫落，露出內部結構，且前風擋玻璃出現裂紋。

南航官方聲明確認事故原因為起飛後遭遇鳥擊。飛行數據顯示，飛機在拉升階段疑似與鳥群相撞，導致雷達罩被高速氣流撕裂。

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