茂名信宜民眾不滿建殯儀館 防暴警驅散︱有片

廣東茂名信宜市民眾不滿官方在村落及學校旁建殯儀館，數百村民連日聚集示威，最少兩度與警察爆發衝突，有民眾向防暴警掟雞蛋。當地官方至今未有通報。



綜合網上消息，信宜市政府16日公布「信宜頤福園」項目，計劃投資1.45億元人民幣，在市郊馬六塘興建火葬場。由於選址在500米外有小學及鄰近多條村落，引發村民不滿。

自17日起，村民開始聚集抗議興建殯儀館，大批防暴警察與民眾對峙。有村民向警方投擲雞蛋，其中一名穿紅衣老婆婆，多次向手持盾牌的防暴警掟雞蛋和石塊，在網上爆紅。

防暴警衝向人群，用盾牌推向民眾及揮動警棍驅散示威者，有村民反抗，警民爆發激烈衝突。有民眾被當場押走。至發稿時，當地官方未就事件有通報。