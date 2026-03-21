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拐賣9男童主謀梅姨落網 張維平等共犯已伏法

即時中國
更新時間：13:16 2026-03-21 HKT
發佈時間：13:16 2026-03-21 HKT

轟動一時在廣州增城、惠州等地拐賣9名男童案，一直被通緝的主謀「梅姨」終於落網，同案張維平等5名犯人年前已被捕，張維平、周容平兩主犯已在2023年被執行死刑。

廣州公安局消息，指經公安多年追查，於2025年在外省公安機關支持下，專案組發現女子謝某某，其特徵與「梅姨」高度吻合。經進一步核實，謝某某正是「梅姨」。

至近期，專案組拘捕謝某某，審訊下，對方承認販賣兒童，疑犯目前已被警方依法執行逮捕，案件正在進一步辦理中。

案情指，廣州增城、惠州博羅等地，在2003年9月至2005年12月期間，有多名男童被拐賣。公安在2019年至2024年，全部找回被拐兒童。2016年，將張維平等5名疑犯拘捕。2023年4月，張維平、周容平被執行死刑，但主謀「梅姨」一直潛逃。

 

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