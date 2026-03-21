華女中東做團播 土豪3分鐘打賞¥100萬

中國的團播娛樂方式，在中東大受歡迎。有中國女團播主，在當地表演僅兩三分鐘，便獲富豪粉絲打賞逾50隻「獅子」，價值超過百萬元人民幣。消息在網上成為熱搜。

中東觀眾愛PK

據九派新聞報道，曉曉（化名）現為一名團播主，過去做工作與資料分析，因與友人合資創業做跨境電商失敗，轉而入職一間MCN，開始了團播之路。

有中國女團播主表示，在中東表演時曾有富豪3分鐘內打賞逾百萬人民幣。微博＠LAC-慶舍

有中國女團播主表示，在中東表演時曾有富豪3分鐘內打賞逾百萬人民幣。微博＠LAC-慶舍

直播娛樂已進化至小組形式的團播。微博＠LAC-慶舍

曉曉4年前被公司派到黎巴嫩，原以為直接複製中國的直播娛樂方式，便可以取得成功，卻發現中東地區的觀眾，並不受落，對直播間跳舞也較保守。

曉曉於是引入當時在國內剛興起的團播方式，即通常由4到8人組成團隊，在直播間表演跳舞、才藝等互動娛樂，讓觀眾通過打賞決定主播排名及PK結果。

曉曉透露，有一名粉絲在兩三分鐘內連送了50多隻獅子，是當地直播間最大的禮物，流水一百多萬元人民幣。國內流行跑車、火箭等禮物，中東人喜歡獅子、駱駝、老鷹、馬，這些動物象徵力量。

她還在騰訊熱問表示：國內團播側重散票，粉絲超八成是女性，像應援團，很多人一起給主播送禮物，讓她達到目標。還有養成系的陪伴感，跟偶像一起成長。

曉曉指，中東市場則不一樣，散票很少，超八成的觀眾是男性，基本上是一個「榜一大哥」給一個主播送禮物。PK文化在這裡特別盛行，大哥喜歡彰顯自己的實力，他們享受贏的感覺，如果輸了，他們還沒法接受自己支援的主播受懲罰。