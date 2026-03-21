狗狗大逃亡︱吉林同村被擄7犬成功跳車 結伴跋涉17公里回家︱有片

吉林日前發生寵物狗被偷成功逃生事件，有村莊分屬不同住戶的7隻狗，遭人盜走疑轉賣到狗肉店，途中狗隻成功跳車逃走，對受傷同伴不離不棄，在高速公路、田野結伴穿行17公里，安全回家。

綜合內媒報道，近日有網民分享於16日晚於吉林長春長雙高速路拍攝到的影片，顯示在公路旁有德牧、金毛尋回犬、哥基犬、拉布拉多等7隻神情驚慌的狗狗，結伴行走，其中德牧腳部疑似受傷，行走困難常要休息，其他6犬便會停下，圍繞傷狗保護等候。

拍攝者指，7狗一直保持直線隊型，緩緩前行。也有其他網民分享，指發現7犬在距離雙陽約17公里的田野，看到牠們在農地中穿越行走。

影片在網上迅即廣傳，引起當地動物義工注意，在無人機及網民協助下，成功找到該7隻犬隻送回給主人。

報道指，7隻走失犬也是在同一村莊不同住戶所飼養，日前被偷狗販偷走，準備運送到狗肉店屠宰出售，途中狗隻疑成功打開狗籠逃出，於是出現結伴行走逾17公里回家的奇蹟畫面。經檢查，牠們只有部份受輕傷，無礙健康。

網民紛紛留言，「好久沒聽到那麼震撼的新聞了」、「呼籲立法禁止吃狗肉」、「德牧，受了傷，應該是越獄的時候弄的」、「一堆感動的人，然後沒人究責偷狗人的責任」、「柯基太不容易了，別人走兩萬步，他走五萬步」。