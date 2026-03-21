濟大原書記徐景顏被查 曾陷清華讀博未上課風波

再有高校高層被查。山東省紀委監委網站昨日公布，山東省政府參事徐景顏（圖）涉嫌嚴重違紀違法，正接受調查。此前他曾任山東濟南大學黨委書記，曾因「清華讀博從未上課」陷入輿論風波。

現年63歲的徐景顏本碩均畢業於山東大學政治經濟學專業，1990年進入山東省計委工作；2000年至2017年在省內多番調任，歷任臨沂市副市長、省國土資源廳廳長、淄博市長、聊城市市委書記等。2018年底，徐景顏重回高校，任濟南大學黨委書記，直至2022年7月。卸任次月，他獲聘為山東省政府參事。

引發官員學歷鍍金憂慮

早年在任國土資源廳廳長期間，徐景顏曾陷入「清華讀博從未上課」風波。2012年5月，清華大學法學院博士生王進文在微博爆料稱，徐景顏與自己同為法學院在讀博士生，但從未見過此人上課。

事件引發眾多網友關注，外界擔心這類操作會成為官員「學歷鍍金」通道，暗藏學歷腐敗。清華大學回應稱，徐景顏並非全日制博士生，而是「論文博士研究生」，一般首年周末上課，後續以論文研究為主，不需要上課。