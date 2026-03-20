新疆駐華使節交流會 籲抵制謊言政治操弄

新疆自治區政府20日晚在北京的新疆大廈舉辦「有關國家駐華使節交流會」，新疆自治區黨委書記陳小江表示，新疆步入了發展最好、變化最大、各族群眾得實惠最多的歷史時期，新疆深入推進反恐維穩法治化常態化，探索出符合新疆實際的反恐和去極端化有效路徑。外交部部長助理洪磊呼籲，反對將民族、宗教、人權等議題政治化，共同抵制謊言與政治操弄。

新疆書記陳小江致辭。楊浚源攝

陳小江指出，新疆每年將本級財政支出70%以上用於民生，連續多年投入超百億辦好民生實事，去年農村居民收入首次突破2萬元人民幣。公民宗教信仰自由權利得到有效保障，近年新疆不斷改善宗教活動場所設施條件，完善伊斯蘭教教職人員培養體系，促進了宗教健康傳承。

外交部部長助理洪磊。楊浚源攝

洪磊指出，新疆曾深受恐怖主義、宗教極端主義之害，通過依法開展反恐和去極端化鬥爭，已連續9年多未發生暴恐案件，民眾安全感滿意度多年保持99%以上。

20日晚有來自包括俄羅斯、哈薩克、古巴等40多個國家和國際組織的72位駐華使節、外交官以及國際組織代表參加交流會。

駐京記者 楊浚源