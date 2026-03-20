六旬港漢廣州壽司店向女客施鹹豬手 遭行政拘留3日

近日內地一名女網民發帖稱在廣州「半藏壽司」店用餐時，「遭到一名男子當眾性騷擾」，事件持續發酵。女事主19日在網上展示廣州市公安局天河區分局的行政處罰決定書，顯示涉案的62歲香港男子，被當地警方行政拘留3天。

涉案港男疑是北上髮型師

3月18日發出的公安局處罰決定書顯示：違法行為人李 ××，男，62 歲，1963 年 × 月 × 日出生，所在地為香港，現住廣州市 ××。

現查明 2026 年 3 月 14 日 18 時許，違法行為人李 ×× 在廣州市天河區天河路 383 號 MU 層的一家餐廳吃飯期間，酒後持續搭訕隔壁座位的一名女子，並多次用手觸碰該女子的頭部、肩部、背部等部位，實施了無故侵擾他人的違法行為。

62歲港男因在壽司店內騷擾女顧客，被罰行政拘留3日。小紅書

62歲港男因在壽司店內騷擾女顧客，被罰行政拘留3日。小紅書

目擊者事後聯絡女事主表示支持她維權。小紅書

女事主將被港漢騷擾經過公開。小紅書

以上有被侵害人的陳述、證人證言、違法行為人的陳述與申辯、視聽資料、辨認筆錄等證據證實。決定給予李 ×× 行政拘留3日的行政處罰。執行方式和期限：行政拘留送廣州市天河區拘留所執行；執行期限為 2026 年 03 月 18 日到 2026 年 03 月 21 日。

廣州《南方都市報》此前報道，有網友在社交平台發文表示，3月14日，其到店10分鐘後，左手邊坐了一個男人，「他一直搭訕我，問我一些個人情況。後來他開始動手動腳，我有明確拒絕說『別碰我』和退縮，他多次拍我的背部肩部和頭髮。」

據目擊者拍下的影片顯示，女事主與李 ×× 爆發爭執時，李 ×× 不停以廣東話質問女方「我點搞你呀」，女事主則用普通話斥責李男，「我又不認識你，你幹嗎摸我的頭髮和我的背，你幹什麼呀」。

目擊者事後也在社群平台聯絡女事主，表示願意提供事發時影片及作證，支持女事主維權。

有網民發現，涉及非禮的李 ×× ，是壽司店附近一間髮型屋的髮型師。

對此事件，半藏壽司創始人說，「在衝突產生時，店員沒有及時介入處理，我們對此深表歉意。我們也在第一時間協助當事人報警，並配合警方調查。目前我們已經加強了員工培訓，並優化了就餐入座機制，之後遇到獨身男性或女性顧客就餐時，我們會徵詢其是否願意與獨身的異性鄰座就餐，根據顧客意願安排就餐位置。」