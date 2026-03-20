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內卷嚴重？︱調查指42%留學生畢業後就地搵工 海歸考公達15%

即時中國
更新時間：15:07 2026-03-20 HKT
發佈時間：15:07 2026-03-20 HKT

內地教培龍頭新東方18日發布的《中國學生出國留學發展報告》顯示，「海歸」就業呈現新趨勢，更多留學生傾向於畢業後先在留學地積累工作經驗，再擇機回中國內地就業；「畢業後馬上回國就業」人數佔比明顯下降，或與內地近年就業競爭加劇有關。

彌漫「畢業即失業」焦慮

報告指出，今年有42%的留學生傾向於畢業後先在當地工作一段時間，「先海外蓄力，再回國發展」成為主流職業策略。「畢業後馬上回國就業」的比例從2022年的38%，逐年下降至今年的27%。

內地就業競爭激烈，去年大學畢業生人數達到1222萬人，今年更將進一步增加48萬，達到1270萬人，屢創新高。隨著互聯網、房地產等傳統熱門行業縮減招聘，大學生「畢業即失業」的焦慮彌漫。

報告指出，「海歸」就業求穩趨勢越發明顯。「考公（公務員）/考編（事業單位編制工作人員）」 的實際比例達15%，成為海歸就業的重要新方向。

報告又稱，內地留學生的薪金預期與實際回報存在一定差距。平均期望月薪2萬元（人民幣，下同），而首份工作實際平均薪資約1.3萬元，「差距的核心原因在於對內地薪資行情認知不足，以及對自身能力與經驗的高估」。但海外學歷在內地仍具備顯著的薪酬優勢，應屆留學生平均薪資仍高於內地大學畢業生。

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