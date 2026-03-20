佛山9歲童遭後母塞車尾箱行千公里 親媽知真相嬲到震提告

廣東佛山有男童，9歲時家庭自駕遊到廣西旅行，遭生父及後母，塞入車尾箱，往返1000公里，但後媽的親生女，則可以坐在車箱內。男童親媽知道兒子被這樣刻薄後，氣得發抖，向前夫及「後母」提告，案件近日再次開庭。

繼母女兒有位坐

據第一現場、大河報等報道，佛山男童辰辰在父母離異後，其父親再娶。2023年暑假，辰辰生父、繼母、繼母兩名女兒及爺爺奶奶，自駕遊到廣西桂林旅行，往返近1000公里。

辰辰2023年家庭自駕遊時，遭後母塞入車尾箱由佛山到廣西。

汪女士提告前夫及其現任妻子。

由於座位不足，辰辰被父親及繼母，安排屈躺在已放有嬰兒車的車尾箱。

辰辰親母汪女士知道兒子被塞入車尾箱長途行車，氣得全身震抖，在2024年奪回辰辰的撫養權後，於2025年6月，以兒子健康及精神受損為由，向前夫及該名繼母提告，要求對方道歉。

官一審判賠3000元父上訴

辰辰生父劉先生承認讓孩子坐過後備箱，但稱只有高速一兩個小時，並稱事前徵得孩子同意。

法院認為兩被告的侵權行為，並未對原告造成不良影響，但放任原告乘坐後備箱的行為構成健康權的侵害，支援精神損害撫慰金3000元。

劉先生否認精神虐待，認為此行為符合社會現象，拒絕道歉並提起上訴。

案件在19日於佛山中院再審，劉先生未有出庭，由律師代表應訴。法官指要時間繼續調查取證，宣佈案件擇期再開庭。