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涉密人員擅赴港度蜜月 遭單位處分沒收通行證

即時中國
更新時間：09:45 2026-03-20 HKT
發佈時間：09:45 2026-03-20 HKT

國家保密局昨日披露數宗涉密事件，其中提到某省一名涉及機密工作的人員，在婚假期間擅自同妻子到香港遊玩了一天，年底被發現時遭處分批評，並被沒收通行證件。

微信公眾號「保密觀」通報稱，某省直屬單位涉密人員林某在婚假期間，持大學期間辦理的通行證件和妻子到香港遊玩了一天。返內地上班後，林某未主動向單位報告這一情況。年底，該單位在核查幹部職工出境情況時，接到有關通報，方知林某擅自出境之事。

事件發生後，該單位給予林某通報批評、取消當年評先資格，並上收其通行證件。

另一宗事件是某單位中層幹部張某，將3份涉密文件違規帶回家中，與親屬李某交談時擅自披露文件內容並允許其瀏覽，李某趁機偷拍並將密件訊息傳輸至境外，造成惡劣影響。經查，李某受境外勢力指使，長期蟄伏伺機竊取中方涉密文件。

事發後，李某以為境外非法提供國家秘密罪被追究刑事責任；張某受黨紀處分、被調離崗位。

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