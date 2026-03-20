高校畢業生1270萬創新高 丁薛祥：全力擴大就業規模

今年內地有1270萬名高校生畢業，準備投入勞動市場，人數再創新高。中共政治局常委、國務院副總理丁薛祥前日提前召開全國高校畢業生等青年就業創業工作視頻會議，強調促進高校畢業生就業「是家事更是國事」，要全力穩定和擴大畢業生就業規模，促進畢業生等青年高質量充分就業，經濟大省要發揮穩就業「挑大樑」作用。官方數據顯示，2月青年失業率16.1%，較上月微降0.2個百分點。

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在畢業季之前，召開與高校畢業生就業相關的全國會議是慣例。此類會議過往都在5、6月舉行，以配合高校6月的畢業月。但自去年起提前到4月2日，今年更提前到3月18日，足足提前了3個月，顯示有提前部署的趨勢。這也是丁薛祥2023年起連續第4年召開同類會議。廣東省省長孟凡利、四川省省長施小琳等在通過視頻在會上發言。

青年就業是家事更是國事

高校畢業生一般佔城鎮新增勞動總供給的7成以上，今年的畢業生再創新高，預計達到1270萬人，相當於一個浙江杭州市的總人口。

國務院副總理丁薛祥強調要全力擴大就業規模。

今年高校畢業生達1270萬創新高。新華社

丁薛祥指出，畢業生等青年就業是家事，更是國事，是講政治、保民生、促發展的重要工作，各地要以更加積極態度、務實作風、有力舉措，全力穩定和擴大高校畢業生就業規模，促進高校畢業生等青年高質量充分就業。

他強調，要統籌政策、編制、項目等資源，穩定政策性崗位招錄，開發更多增量崗位。適度擴大基層項目招募規模，引導更多畢業生扎根基層。加強創業政策支持和服務保障，促進創業帶動就業。鼓勵地方引才聚才，支持經濟大省發揮穩就業「挑大樑」作用。

面對新一波科技革命到來，丁薛祥在會上也提到，加強就業能力培訓和實習實訓，幫助畢業生優化知識和技能結構。各地區各部門各高校要加強組織領導和責任落實，切實維護畢業生合法權益，積極營造良好輿論氛圍，推動全社會樹立正確就業觀。

國家統計局昨發布2月份分年齡組失業率。全國城鎮16至24歲（不包含在校生）勞動力失業率為16.1%，較1月份的16.3%微降，也較去年2月同期的16.9%有所改善。此年齡段失業率曾在2025年8月升至18.9%的高位，此後逐步下滑。

今年政府工作報告把「穩就業」放在「四穩」之首。國務院研究室副主任陳昌盛早前表示，今年高校畢業生再創新高，要採取一系列措施保障年輕人的工作，比如適當提高國有企業的校招比例，積極開發科研助理、教學助理等「過渡性崗位」。