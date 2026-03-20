港首躋內地生第二留學熱點勝美國 開支預算達¥60.5萬創12年新高

內地教培龍頭「新東方」發布最新內地留學生報告：香港首次躋身第二熱門留學目的地，超越美國；英國則連續7年稱霸。新東方教育科技集團助理副總裁俞仲秋表示，香港受到青睞與高才通等政策因素有關。報告又顯示，內地留學生經濟壓力持續加大，平均留學預算達60.5萬元（人民幣，下同），創12年新高。受全球經濟影響，如今內地留學家庭擇校更強調性價比，學費成第二大考量因素。

▍中國組 ▍

新東方周二發布《中國學生出國留學發展報告》，調查範圍覆蓋內地33個省份，受訪對象涵蓋有意留學的學生和家長、有留學經驗的學生、參與單位招聘的社會人士，共收回有效樣本6904份。

地緣優勢顯核心吸引力

報告顯示，留學目的地排名出現變化，香港近12年來排名持續上升，今年首次躋身第2，地緣優勢、安全環境與語言便利性成為核心吸引力；美國受政策波動影響滑至第3。而英國憑藉穩定的教育質量、靈活的簽證政策與成熟的留學生態，連續7年穩居榜首。

內地《華夏時報》引述新東方教育科技集團助理副總裁俞仲秋表示，以往內地赴香港就讀中小學的學生並不多，但「高才通」計劃改寫局面。截至去年，超過12萬宗「高才」申請獲批，主要為內地申請者，而這背後是龐大的家庭群體。家長獲批後，孩子也隨同到香港讀中小學，帶動香港求學需求升溫。

俞仲秋表示，另一因素是香港近年持續放寬八大資助高等院校的非本地生學額，由過往本地學額數目的20%，提升到40%甚至50%，推廣「留學香港」品牌。「上一個申請季，港大的配額據傳使用比例極高，而非本地生中超過60%來自內地。」俞仲秋說。

報告提到，近年內地留學家庭在追求優質教育資源的同時，更注重成本控制與就業回報。學校排名依然是擇校首要考慮因素，但受全球經濟環境影響，學費躍升為內地留學生第二大考慮因素，「性價比」成為留學擇校關鍵詞。

據統計，今年內地學生平均留學預算達60.5萬元，創12年新高。報告指出，今年預算顯著提升主要受全球通脹因素驅動，疊加學費、生活費等剛性支出的自然增長。儘管成本走高，但留學市場的熱度並未減退。