央視「邵氏風格」AI動物武俠片火爆 隱喻美伊戰事獲超百萬點讚

美國對伊朗的戰事持續，中東局勢引發全球關注。央視網18日發放AI短片《流金谷恩仇錄》，隱喻美伊戰爭，以創新的「AI動畫+武俠敘事」的創新組合，向觀眾科普「國際政治」，不到一天收獲超130萬點讚，被網友盛讚為「頂級政治表達」。

網民：頂級政治表達

18日，央視網《AI奇談》欄目推出的5分鐘AI武俠寓言短片《流金谷恩仇錄》（又名《止戈為武：流金谷恩仇錄·白鷹與波斯貓》）正式上線，憑借「邵氏武俠」質感的畫面、巧妙的現實隱喻的通俗表達，迅速引爆網絡。

短片採用動物擬人化設定，以「流金谷」為核心展開敘事，這座被稱為「天下咽喉」的要道，地下藏有象徵能源命脈的至寶「玄鐵髓」（石油），成為各方勢力爭奪的焦點。

其中，白鷹盟（影射美國）憑借強悍武力壟斷玄鐵髓交易，強制推行「白鷹金票」（指美元）作為唯一結算貨幣，構建起霸權體系；而波斯寨（指伊朗）因堅持保留自身「聖火窟」，拒絕臣服於白鷹盟的壟斷，遭到突襲，老寨主戰死，更發生「稚子堂」無辜孩童遇害的悲劇，血海深仇就此結下。

白鷹盟影射美國

為復仇，波斯寨領袖波斯貓憤而封堵流金谷要道「一線天」（霍爾木茲海峽），掐斷白鷹盟的財路。白鷹盟試圖裹挾天下商會圍剿波斯寨，卻遭遇意外反噬——以駱駝為首的各路商會紛紛開辟北面草原新商道，棄用白鷹金票、另擇結算方式，徹底打破了白鷹盟的霸權壟斷，使其體系搖搖欲墜。

短片結尾以「武之極致，不在戈而在止」點明核心主旨，傳遞出霸權難以為繼、合作共贏才是長遠之道的理念。