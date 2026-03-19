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食客攜犬同檯拍片 店主怒砸近600套餐具：不管有沒用過

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更新時間：21:57 2026-03-19 HKT
發佈時間：21:55 2026-03-19 HKT

河南商丘一名女食客早前攜犬隻進入餐廳，並將寵物與餐具同框的影片上傳網絡，引發公眾對食物衛生的憂慮。涉事餐廳的負責人姜先生得悉後，為釋除公眾疑慮，毅然將店內近600套餐具全數銷毀，事件在網上引發熱議。

堅持衛生至上

由於大量網民留言表示，擔憂犬隻或已直接接觸食客使用的餐具，構成衛生風險及交叉感染的可能。姜先生作出了令人意想不到的決定，將店內所有非即棄的餐具全部銷毀，約600套左右。

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姜先生稱，雖事後翻查閉路電視，確認犬隻未有實際接觸餐具，但他堅持「餐廳乾淨衛生是最基本的」，認為餐具在心理層面上已「不能再用」。該名狗主事後表示自責並致歉，餐廳亦已暫停營業進行全面消毒，並暫時改用即棄餐具。

網民反應兩極

店主的舉動在網上反應兩極，大部分網民讚賞其有承擔、將顧客健康放於首位的做法；然而，亦有部分網民認為店家反應過激。他們指出，既然閉路電視已證實犬隻未有接觸餐具，徹底清洗和高溫消毒已足以解決問題，將所有餐具銷毀實屬不必要的浪費，或有藉此炒作之嫌。亦有人質疑為何不在狗主進入餐廳前拒絕入內，又或者掛上不准攜帶寵物入內的告示。

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