中日關係惡化｜無錫櫻花友好植樹下周舉行 未邀日方代表參加

為祈願中日友好，江蘇省無錫市自1988年起，於每年春季舉辦櫻花植樹活動；今年疑因中日交惡，日方未獲邀出席。往年參加活動的日本民間團體「日中共同建設櫻友誼林保存協會」稱，除了疫情期間外，今年是日方首次缺席。

共同社報道，今年的植樹活動將於本月25日舉行，但上述協會與日本駐上海總領事館都沒有收到無錫市的邀請。

無錫市有關部門回應稱，今年的植樹活動未邀請各國領事館與外國媒體參加，縮小了舉辦規模，但未透露原因。

「日中共同建設櫻友誼林保存協會」由日本人長谷川清巳（已故）為了避免不幸侵略歷史重演而創立，持續向無錫市捐贈櫻花樹並植樹。市內的公園約有3萬株櫻花綻放，已成為中國屈指可數的賞櫻景點。

保存協會會長新發田豐對共同社說：「無法參加，令人遺憾，但櫻花今年也一定會綻放，植樹的努力並未消失。我希望日中關係得到改善，明年能夠出席。」