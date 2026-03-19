海南五星酒店一晚索價近萬 房內竟現「三鼠同堂」啃電線

海南一間索價近萬元人民幣一晚的頂級度假酒店，近日爆出駭人的衛生危機。一名旅客攜家人入住其附設恒溫泳池的別墅房型，竟在深夜發現房內有三隻老鼠出沒，更公然啃咬電線及木板。事主一家徹夜未眠，事後就賠償問題與酒店方產生嚴重分歧，當地文化旅遊局已介入協調。

凌晨異響揭鼠蹤 一家大小徹夜未眠

據當事人戚先生反映，他於今年2月10日攜同兩名七旬長者及孩子，入住位於海南陵水縣的一間高級度假酒店。他們所選的是雙臥室帶恒溫泳池的別墅，單晚房價高達9800元人民幣。

文旅局通報。

豈料，入住首晚的凌晨約一點，戚先生被床頭櫃附近傳來的持續異響驚動。經查看後，他驚恐地發現，竟是老鼠正在啃咬地上的電線及木板。由於房內有年邁的長者及幼童，戚先生與其愛人不敢安睡，只能輪流守夜，而鼠隻啃咬的聲音一直持續至翌日清晨七時。

戚先生憶述：「第二天早上，酒店工作人員來抓老鼠，我在現場看到了三隻老鼠，一隻大老鼠帶著兩隻小老鼠，最大那隻大概有20厘米長，還啃壞了電線。」然而，酒店職員最終只成功捕獲其中一隻小老鼠，另外兩隻則不知所蹤。

酒店僅願賠房券 住客拒絕：不會再來

事發後，酒店方面隨即為戚先生一家更換房間，並解釋稱，事件起因是外判的滅鼠公司未能徹底消毒，導致老鼠可能從通風管道竄入房內。

然而，戚先生對於這次花費不菲卻換來驚嚇的入住體驗感到極為不滿，認為事件不僅耽誤了其後的行程，更嚴重破壞了一家人的度假心情。他表示，酒店方面在事發當日與其協商近一整天，卻堅持只肯以「房券」形式作為賠償。

戚先生對此方案斷然拒絕：「這樣的遭遇本身已足夠糟心，我也不會再來入住這家酒店。」他認為酒店的賠償方案毫無誠意，因此向當地文化旅遊局提出投訴。惟酒店方面向當局的回應，依然是「只能賠償房券」。

目前，雙方在賠償問題上仍僵持不下。戚先生的訴求是酒店方能「退一賠三」（退還房費並作三倍賠償），但酒店方始終未有讓步。當地文旅局表示，雙方就賠償事宜暫未達成一致，當局將繼續介入協調。

據了解，涉事酒店為雅高集團旗下海南清水灣萊佛士酒店。