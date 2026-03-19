LV推男裝袋索價逾¥3萬 「淋花水壺」造型引發爭議

國際奢侈品牌路易威登（Louis Vuitton, LV）近日推出的春季男士系列中，一款造型極為獨特的「淋花水壺」手袋，在網上引起廣泛關注及熱議。該款手袋不僅完美複刻了園藝澆水壺的外型，連壺嘴的「蓮蓬頭」灑水孔細節亦一應俱全，其高達36,000元人民幣的預售價，更成為網民焦點。

設計師玩味之作 寓意春季萬物復蘇

據LV中國官方網站顯示，該款名為「Watering Can」的手袋，於本月12日正式在官網開啟預售。根據官方商品簡介，此設計旨在「結合玩味格調和功能考量」，其靈感源於春季萬物復蘇，寓意花園與花朵孕育新生命，別具新意。

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手袋主體以品牌經典的Monogram塗層帆布配搭牛皮飾邊構成，尺寸為25x19x9.5cm，設有拉鍊主隔層，足以收納錢包、手機等日常用品。此外，該手袋配備頂部手柄及可拆卸的肩帶，提供手提或斜揹等多種攜帶方式。除了主體手袋外，同系列還推出一款售價7,750元人民幣的迷你灑水壺造型配飾。

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LV設計師過往亦曾推出過「龍蝦袋」。

非面向大眾 屬特定客群收藏品

對於此一前衛設計，LV中國區客戶服務部門證實，該手袋為春季系列的新款式，目前在預售階段已有現貨供應。有內地LV門市員工補充指，這類造型獨特的「異形袋」並非面向大眾市場的常規商品，產量相對稀少，主要針對有特定收藏偏好的顧客群。該員工提及，品牌的設計師過往亦曾推出過如「龍蝦袋」、「吐司袋」等充滿玩味的設計，均是為滿足特定受眾的需求。