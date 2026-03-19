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恐怖租客︱天津房東收屋驚見垃圾山 廢物達1.5米高無位落腳

即時中國
更新時間：18:00 2026-03-19 HKT
發佈時間：18:00 2026-03-19 HKT

天津有房東投訴，一名年輕女租客，租用其單位數年，近日突然欠租失蹤，房東收屋時，卻發現約420呎單位，被垃圾堆滿至無處放腳，垃圾最高處達1.5米，需要租用吊臂車（吊雞車)才能清走。

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據《天津日報》報道，王阿姨幾年前將一個位於6樓，面積約420呎的單位租給一名年輕女子。

今年開始，租客再沒有交租，電話、微信也無法聯絡。王阿姨早前在警方陪同下收樓。

王阿姨打開大門後，發現全屋惡臭，地下堆滿了垃圾，最高處達1.5米高，屋中的傢俱也被垃圾「醃」爛，環境惡劣、垃圾之多連腳也放不下。

最終，王阿姨要僱用「吊雞車」，才能把垃圾由窗戶清走。清理工作持續了整整一天，總共清理出20立方米的垃圾。


 

 

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