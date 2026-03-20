車行MMA｜深圳粉絲10萬訂金買法拉利疑被吞 維權網紅介入被車行職員圍毆｜有片

近日，內地一名以「打假」聞名的網紅「鐵鐵」，在深圳協助一名消費者追討一筆10萬元人民幣的法拉利跑車訂金時，遭到車行職員圍毆，導致其頭部及肋骨等多處受傷，隨行攝影器材亦被砸毀。事件驚動深圳警方介入，兩名施襲者最終被處以行政拘留。

追討訂金不成反遭頭盔痛擊

事緣一名廣東郭姓男子，早前透過汽車中介「大牛超跑」購買一部法拉利跑車，並支付了10萬元訂金。惟中介多次承諾交車均落空，郭先生質疑欺詐，遂要求退還訂金，但追討近2個月無果，無奈之下向專職協助消費者維權的網紅「鐵鐵」求助。

相關新聞：「鹿哈」黑心牛肚事件賠27億元？ 消費者成功維權獲廠商退款

本月10日，「鐵鐵」團隊抵達深圳，前往羅湖區一間車行直播維權，要求相關人員出面協商。據「鐵鐵」憶述，其團隊首次交涉時已遭對方推撞辱罵，為免衝突升級一度離開。經協商後，對方口頭承諾退款，但要求消費者先刪除維權影片並簽署協議，郭先生完成要求後，訂金卻遲遲未到賬。

翌日，「鐵鐵」團隊再次到該車行跟進，隨即與對方爆發激烈肢體衝突。現場影片顯示，一名男子手持揚聲器及頭盔，多次猛擊「鐵鐵」頭部，即使其倒地仍未停手。衝突中，「鐵鐵」及其攝影師的手機、攝影器材均被毀壞。警方接報迅速到場控制場面，並將相關人士帶走調查。據悉，在中介人員抵達派出所後，該筆10萬元訂金在10分鐘內全數退還予郭先生。

經醫院鑑定，「鐵鐵」傷勢為「輕微傷」。深圳警方其後對兩名涉嫌毆打及損毀財物的廖姓及楊姓男子，分別處以行政拘留10日，並分別罰款500元及2000元人民幣。

相關新聞：3·15打假｜標榜100%純天然 多款椰子水被揭加水加糖 if、盒馬在列

民間打假惹爭議 維權公義與流量炒作一線之差

「鐵鐵」被打事件在網絡上引起極大迴響，輿論呈現兩極。不少網民視其為「消費者維權先鋒」，認為他填補了普通市民維權成本高、效率低的困境，有力震懾了市場上的不良商家。

然而，質疑聲音亦不絕於耳。有批評指其「藉打假博取流量」、「惡意炒作」，甚至質疑其部分行為已越過維權邊界，涉嫌擾亂經營秩序。有影片細節顯示，在衝突爆發前，「鐵鐵」遭對方推撞後，亦曾有掐住對方頸部的動作，此舉或在一定程度上激化了矛盾。

相關新聞：3·15打假｜高端雞蛋被指虛假宣傳 黃天鵝連夜發律師函

「鐵鐵」事後接受內地傳媒訪問時表示，對光天化日之下遭暴力襲擊感到憤怒，認為這是對法治底線的公然挑釁。他坦言，早已預料維權之路會遭遇暴力，但絕不會退縮。對於是次襲擊者的處罰，「鐵鐵」認為刑罰過輕，不足以起阻嚇作用，將會依法提起行政複議。他強調，自己與團隊將繼續為弱勢群體發聲，堅守維權初心。

據悉，涉事的中介已牽涉多宗購車糾紛，警方正就此作進一步調查。