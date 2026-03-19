橫琴長隆︱網上熱傳鯨鯊逝世多周 官方證已於2月中病死

網傳橫琴長隆海洋王國鯨鯊館的鯨鯊去世，引起是否誤傳造謠爭議。館方在消息發酵多日後，終發聲明，證實鯨鯊已於2月18日因病死亡。

客服：鯨鯊館如常開放

內地社交網絡自3月初，陸續有人發帖，向橫琴長隆海洋王國死亡的鯨鯊表示哀悼，由於館方一直未有證實，也有網民質疑消息是誤傳，又有網民指鯨鯊是因為有遊客用閃光燈，令牠應激下撞向玻璃暈倒，「去世」之說是謠言。

橫琴長隆的鯨鯊已於2月18日因病死亡，但館方一直未有向外公布。小紅書

橫琴長隆的鯨鯊已於2月18日因病死亡，但館方一直未有向外公布。小紅書

16日，橫琴粵澳深度合作區經濟發展局回應媒體查詢，證實珠海長隆投資發展有限公司，有一頭鯨鯊於2月18日因病死亡。

工作人員介紹，目前長隆方面已向該局提交了該鯨鯊病死的相關資料，經檢查，目前鯨鯊館在水質監測、餌料投餵等關鍵環節暫未發現異常，鯨鯊生活的日常記錄完整，後續將持續關注鯨鯊的生活環境。

至於橫琴長隆電話無人接聽，經微信小程序查詢，客服則指，目前鯨鯊館正常展出，對於鯨鯊去世的消息，目前暫未有相關資訊。

據了解，鯨鯊是隸屬於鯨鯊科鯨鯊屬的唯一物種，生活於暖溫性大洋海區的中上層，廣泛分布於太平洋、印度洋和大西洋的熱帶和溫帶各海區。鯨鯊在《世界自然保護聯盟（IUCN）瀕危物種紅色名錄》中被列為瀕危（EN），也被中國列為國家二級保護野生動物。