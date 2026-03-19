中美掃毒︱湖北破22宗涉芬太尼案 武漢公安憑美國線報拘人

湖北自去年底成立專組，集中打擊涉芬太尼前體化學品違法犯罪，截至今年2月，破獲涉芬太尼前體化學品相關案件22宗，批准逮捕7人，另採取刑事強制措施12人，行政拘留1人，行政處罰企業4家。當中，根據美國禁毒部門通報線索，偵破一宗涉嫌銷售國家列管新精神活性物質興奮劑和第二類易製毒化學品案件，拘捕涉案疑犯。

據《湖北日報》報道，湖北禁毒委員會辦公室會同市場監管、經信、商務、應急管理等部門，強化對涉芬太尼前體化學品流失風險。指導相關企業按照《向特定國家（地區）出口易製毒化學品管理目錄》等檔案要求，從源頭排查風險。持續開展網際網路專項巡查，關停違規企業入口網站200餘個，發現並處置違規網路資訊400餘條。

在案件偵辦方面，根據美國禁毒部門通報線索，武漢市公安機關偵查發現，某公司銷售國家管控類精神藥品勞拉西泮，涉嫌銷售多種國家列管的新精神活性物質興奮劑和第二類易製毒化學品。

2025年12月5日，在山東公安機關支援配合下，武漢市公安成功拘捕該公司實際控制人王某某。通過建立案件偵查協作、聯合監管懲戒的合成作戰機制，湖北和河北兩省公安機關擴展案件線索，近日依法對一宗販賣毒品案立案偵查。