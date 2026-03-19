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共享辦公室︱ ¥299包月可OT到半夜 杭州「扮返工」員工月入逾8萬

即時中國
更新時間：10:58 2026-03-19 HKT
發佈時間：10:58 2026-03-19 HKT

浙江杭州近期興起所謂的「扮返工」公司，其實是共享辦公室的變奏，以低至¥299包月，又可付費加班到半夜，除讓人體驗上班滋味外，還吸引許多創業者，有「扮返工員工」月入達7、8萬人民幣。

網民嘲「不就是網咖嗎」

據《錢江晚報》報道，假裝上班公司的創始人陳英健表示，「扮返工員工」需要遵守不能睡覺，不能玩遊戲，儘量不要遲到等辦公室守則。

杭州的假扮上班公司對靈活就業及創業者很具吸引力。錢江晚報
杭州的假扮上班公司對靈活就業及創業者很具吸引力。錢江晚報
杭州的假扮上班公司對靈活就業及創業者很具吸引力。錢江晚報
杭州的假扮上班公司對靈活就業及創業者很具吸引力。錢江晚報


相關新聞：杭州「扮返工公司」爆紅 求職者日貼¥30體驗職場生活

假裝上班從單一工位租賃，升級為工位+監督+資源+服務的輕創業孵化平台：1.2米工位包月299元，大學生特惠100元，包天30元、包周99元；兩人獨立辦公室1500元包水電物業。針對熬夜、賴床、自律性差的創業者，推出「叫醒工位」，提供真人叫醒、打卡監督，全勤獎勵500元，部分套餐還可以解決住宿問題。

陳英健表示，每天來公司的一般在20人左右，高峰時段多達50人，最長留住者超過6個月。他透露，這些「員工」大多是來創業的，去年7月最早入職的，目前已經全部離職。

網民認為「扮返工」公司有巧立名目之嫌，「其實就是租了個工位，還挺便宜」、「不就是網咖嗎」、「你去咖啡廳肯德基也可以這樣」、「靈活付費的共享辦公室？」、「飽飯沒事做」。

也有人認為意念不錯，「對我這種失業一直找不到工作又不想家人知道的人很友好」、「就是一个成人托管所也是一个」、「有這氛圍，避免犯懶」。

 

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