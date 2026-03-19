緬甸詐騙園？︱4中國人清邁被拐走 泰緬邊境前成功跳車逃出
更新時間：10:12 2026-03-19 HKT
發佈時間：10:12 2026-03-19 HKT
發佈時間：10:12 2026-03-19 HKT
4名中國人於緬泰邊境，遭人口販賣集團拐走，強行塞入皮卡車（港稱：農夫車 ），在運往緬甸途中，1名男受害人趁機跳車，成功救出另外3人逃走報警。
距邊境僅餘500米
據紅星新聞報道，泰國達府湄索縣縣長坎塔蓬表示，案發於3月9日晚間約9點30分左右，2男2女中國人在達府湄索縣塔賽魯阿街道2號村，距離緬泰邊境的莫伊河約500米。
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路口監控視訊顯示，9日晚9點半左右，一輛白色農夫車，坐在副駕的中國男子突然推開車門跳下，然後衝向後門，企圖開門救其他同伴。
司機發現後一度加速阻止，中國男子隨即再跳回車上，成功拉開車門，讓後座的1男2女也成功逃出。
附近民眾聽到異響也紛紛出門察看，司機見事敗即棄車逃離。
4名中國人脫險後，向泰警表示，6日被人騙到泰國清邁，遭人口販賣集團帶往達府，打算賣到緬甸。
4人已被送往曼谷，由中國大使館安排4人返回中國。
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