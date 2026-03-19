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「將女友裝箱可停止爭吵」 行李箱「出位」廣告惹爭議

即時中國
更新時間：09:30 2026-03-19 HKT
發佈時間：09:30 2026-03-19 HKT

近日，內地「傑凱西行李箱」發布的廣告涉嫌禁錮女性，引發爭議。廣告影片中，一名女性模特兒蜷縮躺進一款大容量行李箱內，隨後旅行箱拉鏈被人拉合，配文為：「如何打破冷戰僵局？自從給女朋友買了這個大容量行李箱，高興的她再也沒有跟我吵架啦。」

廣告播出後遭大批網友批評，質疑拍攝視角和文字內容極不妥當。傑凱西行官方工作人員回應說，公司近期陸續收到許多投訴，已刪除相關影片，並處罰涉事人員。對於該影片的創意初衷，對方稱，只是為了宣傳店舖裡在售的大容量尺寸行李箱，並無其他意圖。

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北京律師陳燕紅對《中國青年報》表示，該廣告內容涉嫌將女性物化、貶低並以禁錮女性的低俗方式進行營銷，可能違背社會良好風尚並構成性別歧視，並違反《廣告法》應當健康、文明的基本要求。

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