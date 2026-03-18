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重慶市委專題學習會 市長胡衡華罕見缺席

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更新時間：21:08 2026-03-18 HKT
發佈時間：21:08 2026-03-18 HKT

官方《重慶日報》報道，重慶市委理論學習中心組（擴大）18日舉行專題學習會。重慶市委書記袁家軍主持會議並發表講話。王炯、程麗華，陳新武，市委理論學習中心組其他成員，有關市級領導出席，但未提市委副書記、市長胡衡華出席會議。

重慶市長胡衡華。中新社
重慶市長胡衡華。中新社

18日晚的重慶電視台《重慶新聞聯播》節目畫面也顯示，胡衡華缺席這場會議。翻查過往公開資料，重慶市委此前的多次理論學習中心組（擴大）專題學習會，胡衡華均有參加。

本月16日舉行的重慶市委人才工作領導小組會議，當時胡衡華有現身，並主持會議。

胡衡華是湖南衡南人，長期在湖南工戶，曾任長沙市長、市委書記等職，2020年調任陝西省委副書記，2021年赴重慶，出任市委副書記、市長。

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