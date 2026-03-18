湖北男子用手機翻牆瀏覽TikTok與X被罰款

湖北省鄂州市一名男子本月8日因使用翻牆軟件瀏覽海外短視頻平台TikTok和海外的X（原Twitter），被該市梁子湖區公安局處以200元（人民幣，下同）罰款。

湖北公安執法公開平台本月11日公布一份行政處罰決定書。文件顯示，3月8日下午5時許，鄂州一名許姓男子在家中未經批准擅自使用一部榮耀手機，通過「Clash」軟件進行國際聯網，瀏覽並使用境外軟件「TikTok」及「X」。

文件稱，許某的行為已構成未經批准擅自進行國際聯網，根據《中華人民共和國計算機信息網絡國際聯網管理暫行規定》第六條、第十四條之規定，決定給予許某處以警告並處罰款200元的行政處罰，並責令其停止聯網。