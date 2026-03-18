蘋果50周年︱CEO庫克現身成都 李宇春登台獻唱

18日下午，蘋果公司CEO庫克現身四川成都太古里，出席蘋果50周年特別活動。四川籍內地女歌星李宇春登台獻藝。



綜合內媒報道，為籌備這場活動，成都太古里蘋果零售店臨時閉店。18日下午2時30分，活動尚未開始，店外已設起圍欄，不少未持相關證件的公眾只能在周邊等候。大批保安人員在周邊維持秩序。

蘋果公司CEO庫克現身四川成都太古里，出席蘋果50周年特別活動。

蘋果50周年慶祝活動於四川成都舉行，CEO庫克與李宇春在台上合照。紅星新聞

蘋果50周年慶祝活動於四川成都舉行，CEO庫克與李宇春在台上合照。紅星新聞

蘋果50周年慶祝活動於四川成都舉行，CEO庫克與李宇春在台上合照。微博@鐘文澤

成都為全球慶祝活動第二站

據報這是庫克今年首次到訪中國，接下來還有北京的行程。



今年4月1日是蘋果公司成立50周年。公司此前宣布將於3月在全球多地舉辦系列慶祝活動，成都站為全球慶祝活動第2站，首站已在紐約以演唱會形式舉行。