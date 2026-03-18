高市「台灣有事」言論︱2月遊日中國人僅39.6萬人次 香港遊客同比增19.6%

中日關係持續緊張未見緩和，日本旅遊業繼續受到衝擊。日本國家旅遊局周三（18日）公布最新數據，今年2月份來自中國大陸的訪日遊客為39.6萬人次，與去年同期（同比）「插水」式大跌45.2%，是連續第三個月出現下滑。



與此同時，當月共有18個國家及地區的訪日遊客人數創下新高，包括美國、南韓及台灣。其中，來自南韓的遊客大增28.2%，達到110萬人次；而香港遊客亦錄得19.6%的增長。

遊客在富士山下觀賞櫻花。新華社

18國家或地區遊客創新高

外界分析指，自日本首相高市早苗去年11月發表「台灣有事」的言論後，中日關係迅速降溫，北京隨即呼籲民眾謹慎赴日，導致內地遊客大幅減少。



即將來臨的3月下旬至4月日本櫻花季，向來是吸引中國遊客的黃金檔期。日本傳媒指出，中國遊客減少的趨勢可能仍將延續。



法新社報道，東京灣地區一間酒店透露，中國住客人數「自去年11月以來已減少一半」，預計3月和4月仍將進一步下降。不過，也有部分酒店表示，中日關係趨緊尚未對客源造成明顯影響。