湖北五旬男鼻流膿傳異味多月不癒 驚揭螺絲「藏」鼻腔40年

湖北十堰市一名五旬男子，近3個月飽受鼻腔流膿、伴隨強烈異味困擾，求醫後驚訝地發現，病源竟是一枚已在其鼻腔內「藏身」長達40年的螺絲釘。醫生憑藉精湛手術，最終成功將這枚「計時炸彈」取出，為病人解除長年隱患。

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58歲的林先生因鼻子持續流膿發出異味，於3月7日前往十堰市太和醫院耳鼻咽喉頭頸外科求診。接診醫生蔡正敏在問診時，敏銳地察覺到其鼻腔長期發出異味，背後可能另有隱情。

醫生取出「潛伏」40年的螺絲。

在醫生反覆追問下，一段塵封四十載的記憶被喚醒。林先生憶述，年輕時玩獵槍曾發生意外，有金屬物從其面部擦過，但當時僅作簡單包紮處理，未有深究。而他又想起三年前，曾接受磁力共振檢查時，頭部突感一陣「電擊」，醫生提醒其體內或有金屬殘留，現在想起來才明白原因。

醫生的推斷

其後獲電腦斷層掃描（CT）證實，影像清晰顯示林先生的左側鼻腔內，藏有一枚高密度的異物。

CT影像顯示林先生左側鼻腔內，藏有一枚高密度的異物。

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醫療團隊隨即為林先生安排手術。3月10日，專家鄒帆的團隊在全身麻醉下為他進行手術。由於異物在體內留存時間極長，已被新生肉芽組織緊緊包裹，大大增加了手術的難度。然而，憑藉精準的判斷與操作，手術團隊耗時35分鐘，便成功將一枚長約3厘米、已嚴重鏽蝕的螺絲完整取出。

術後，林先生恢復情況良好，已康復出院。醫生解釋，他長期的鼻竇炎症狀，正是由這枚異物長期刺激所致，如今肇因已除，只要配合規範治療便可痊癒。

