被拐35年︱38歲河南漢與家人團聚激動痛哭 安慰自責多年胞姊：我過得好好

每年，內地有無數孩子被拐，能與家人重聚的個案不多。3月18日，河南義馬，38歲的杜軍今日（18日）帶著孩子，與失散35年的親生母親、姐姐相認。離散多年終於團圓，一家人相擁而泣，現場所有人都被感動。



內地紅星新聞報道，1991年，年僅3歲的杜軍在和二姐玩耍時不幸被拐，一家人從此踏上漫長尋親路。父親苦苦尋覓多年，直至離世也未能如願，留下終身遺憾。二姐則因當年沒能看好弟弟而自責多年。

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二姊多年一直自責不停

1988年，杜軍出生在河南義馬一個普通家庭，家中還有三個姐姐，一家五口原本過得安穩幸福。



1991年，杜軍和二姐在外玩耍期間，年僅3歲的杜軍被人拐走。孩子失蹤後，父母和姐姐四處奔走尋找，印發大量尋人啟事，還登上電視台發布尋親信息，並懸賞2萬元（人民幣）。



二姐表示，一直覺得是自己當年沒看好弟弟，這份自責整整伴隨了她35年。杜軍的失蹤，成了全家人心中一道無法愈合的傷疤。

杜軍於煙台經營燒烤攤

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被拐後的杜軍遭帶到山東，由養家爺爺買下。因養父母身體殘疾、無兒無女。杜軍從小便跟著爺爺嫲嫲生活。杜軍表示，養父患有癲癇，養母在他十歲左右離家，再也沒有回來。3歲時，養家嫲嫲去世；14歲，養家爺爺也撒手人寰；15歲，養父也離開了人世。杜軍成了孤兒就獨自外出打工。如今，他已組建自己的家庭，育有一兒一女，女兒17歲，兒子僅10個月，在煙台經營燒烤攤。



2011年，杜家親屬在「寶貝回家」平台登記尋親信息。直至今年2月，現居山東煙台的蔡緒峰被鎖定。一個月後，蔡緒峰在煙台市公安局完成採血樣本。DNA鑒定最終確認：蔡緒峰就是1991年失蹤的杜軍。



杜軍稱，小時候雖有人說他並非親生，但他從未放在心上。直到拿到DNA鑒定結果，他向養家的姑姑、叔叔求證，才得知自己當年是被養家爺爺買來的真相。



3月18日上午，杜軍在志願者陪同下回到義馬，與母親和三個姐姐正式團圓。見到年邁的母親和姐姐時，一家人緊緊相擁，泣不成聲。杜軍緊緊握住二姐的手，反復安慰：「走丟不怪你，別再自責了，我現在過得很好。」