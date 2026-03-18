Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

被拐35年︱38歲河南漢與家人團聚激動痛哭 安慰自責多年胞姊：我過得好好

即時中國
更新時間：17:30 2026-03-18 HKT
發佈時間：17:30 2026-03-18 HKT

每年，內地有無數孩子被拐，能與家人重聚的個案不多。3月18日，河南義馬，38歲的杜軍今日（18日）帶著孩子，與失散35年的親生母親、姐姐相認。離散多年終於團圓，一家人相擁而泣，現場所有人都被感動。

內地紅星新聞報道，1991年，年僅3歲的杜軍在和二姐玩耍時不幸被拐，一家人從此踏上漫長尋親路。父親苦苦尋覓多年，直至離世也未能如願，留下終身遺憾。二姐則因當年沒能看好弟弟而自責多年。

相關新聞：廣東當街強搶小孩幸家長追回 涉事「拐子婆」已被刑拘

二姊多年一直自責不停

1988年，杜軍出生在河南義馬一個普通家庭，家中還有三個姐姐，一家五口原本過得安穩幸福。

1991年，杜軍和二姐在外玩耍期間，年僅3歲的杜軍被人拐走。孩子失蹤後，父母和姐姐四處奔走尋找，印發大量尋人啟事，還登上電視台發布尋親信息，並懸賞2萬元（人民幣）。

二姐表示，一直覺得是自己當年沒看好弟弟，這份自責整整伴隨了她35年。杜軍的失蹤，成了全家人心中一道無法愈合的傷疤。

杜軍於煙台經營燒烤攤

相關新聞：劉德華《失孤》重演？︱汕頭疑現拐子佬 街頭被制伏求饒：我錯了

被拐後的杜軍遭帶到山東，由養家爺爺買下。因養父母身體殘疾、無兒無女。杜軍從小便跟著爺爺嫲嫲生活。杜軍表示，養父患有癲癇，養母在他十歲左右離家，再也沒有回來。3歲時，養家嫲嫲去世；14歲，養家爺爺也撒手人寰；15歲，養父也離開了人世。杜軍成了孤兒就獨自外出打工。如今，他已組建自己的家庭，育有一兒一女，女兒17歲，兒子僅10個月，在煙台經營燒烤攤。

2011年，杜家親屬在「寶貝回家」平台登記尋親信息。直至今年2月，現居山東煙台的蔡緒峰被鎖定。一個月後，蔡緒峰在煙台市公安局完成採血樣本。DNA鑒定最終確認：蔡緒峰就是1991年失蹤的杜軍。

杜軍稱，小時候雖有人說他並非親生，但他從未放在心上。直到拿到DNA鑒定結果，他向養家的姑姑、叔叔求證，才得知自己當年是被養家爺爺買來的真相。

3月18日上午，杜軍在志願者陪同下回到義馬，與母親和三個姐姐正式團圓。見到年邁的母親和姐姐時，一家人緊緊相擁，泣不成聲。杜軍緊緊握住二姐的手，反復安慰：「走丟不怪你，別再自責了，我現在過得很好。」

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
租置計劃重推︱房委會今年詳細調研 仍有近3萬公屋單位未賣出 即睇39條屋邨出售百分比
租置計劃重推︱房委會今年詳細調研 仍有近3萬公屋單位未賣出 即睇39條屋邨出售百分比
社會
5小時前
長者用樂悠咭「紅磡去羅湖」車費最平幾錢？網民出題掀熱議 神人教一路線僅$4?
長者用樂悠咭「紅磡去羅湖」車費最平幾錢？網民出題掀熱議 神人教一路線僅$4?
生活百科
23小時前
八達通大派$400增值額！簡單2步登記即賺$100 消費滿額再賺$300（即睇領取教學）
八達通大派$400增值額！簡單2步登記即賺$100 消費滿額再賺$300（即睇領取教學）
生活百科
2026-03-17 13:14 HKT
80歲嫲嫲墮網戀陷阱！為「聯合國情郎」絕食課金或賣樓 家人慘變仇人崩潰求助：會唔會呃到過身？｜Juicy叮
80歲嫲嫲墮網戀陷阱！為「聯合國情郎」絕食課金或賣樓 家人慘變仇人崩潰求助：會唔會呃到過身？｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
《歡樂今宵》台柱梁小玲息影多年罕現身 再婚嫁石油大亨 女兒趙希洛剛榮升人妻
《歡樂今宵》台柱梁小玲息影多年罕現身 再婚嫁石油大亨 女兒趙希洛剛榮升人妻
影視圈
4小時前
中電節能家電更換計劃｜3類人可獲$2,700資助換電器！長生津長者都有份
中電節能家電更換計劃｜3類人可獲$2,700資助換電器！長生津長者都有份
生活百科
2026-03-16 19:32 HKT
金鐘太古廣場天一酒樓結業！一籠蝦餃索價近$90 網民：預任人宰割，但食物超好吃
金鐘太古廣場天一酒樓結業！一籠蝦餃索價近$90 網民：預任人宰割，但食物超好吃
飲食
2026-03-17 13:20 HKT
「Her be like...」中一生Starbucks溫書遭阿婆質問 地道「港式英語」挑機引爆網絡：你睇得明幾多？｜Juicy叮
「Her be like...」中一生Starbucks溫書遭阿婆質問 地道「港式英語」挑機引爆網絡：你睇得明幾多？｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-17 16:48 HKT
巴黎一地區撞樣香港公屋掀議 港男遊法嚇傻：以為返咗瀝源！網民驚揭：巴黎公屋竟是沙田「師父」？｜Juicy叮
巴黎一地區撞樣香港公屋掀議 港男遊法嚇傻：以為返咗瀝源！網民驚揭：巴黎公屋竟是沙田「師父」？｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
「徐定富」翁世傑神隱多年被揭驚人近況 曾獲封港產片「四大渣男」卑鄙形象深入民心
「徐定富」翁世傑神隱多年被揭驚人近況 曾獲封港產片「四大渣男」卑鄙形象深入民心
影視圈
9小時前