長者免費紋身︱揭陽紋身店解釋防走失惹熱議 網民批：給馬烙花一樣

近日，廣東揭陽一間紋身店掛有紅色橫幅稱「65歲以上老人憑身份證紋身免費」，被網友質疑不妥。

該店家18日回應稱，考慮到阿爾茨海默病（認知障礙症）老人可能會扔掉家屬的聯繫方式號碼牌，導致走失時家人無法聯絡，便想利用自己的職業技術為老人們提供幫助。如果有老人需要，可以在家屬的陪同下到店進行免費紋身。

阿爾茨海默病是老年痴呆最常見的一種類型，常見於70歲以上人羣。它會導致病人失去思考、記憶、推理和行為能力，以至於會嚴重影響日常生活。

早在2023年7月9日，深圳一間紋身連鎖店在社交平台表示，旗下位於深圳和東莞的三間紋身店均可免費為阿爾茨海默症患者紋身，活動永久有效。

帖文配圖顯示，紋身師傅除了會在老人手背處紋上老人家屬的電話號碼，還會加上「丟失請聯繫」或「若我丟失」等字樣。

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帖文引發熱議，不少網友表示反對，有人覺得不尊重老人，「就跟牧區給馬烙花一樣！老了，病了，起碼的尊重都沒了！」有人擔心紋上去的電話可能被騙子利用，亦有網友表示只要老人願意，家人願意，沒什麼不可以。

該深圳連鎖店長對《南方日報》說，紋身尊不尊重老人應該由老人的子女來進行判斷。「人都會有老的一天，包括我，也希望以後的世界能善待我們這一代。」

重慶某三甲醫院神經內科的張醫生（化名）對《南方日報》表示：「從醫學上來說，阿爾茨海默病老人後期會有認知障礙，紋身可能會導致應激反應，我不建議這麼嘗試。就我個人而言，這種有號碼的紋身不同於裝飾紋身，可能給人不好的印象，所以不會推薦。」

經常護理阿爾茨海默病患者的重慶市急救醫療中心（重慶大學附屬中心醫院）神經內科護士長王曉莉表示：「其實任何留聯繫方式的做法都是最後的補救辦法，阿爾茨海默病患者最需要的還是親人朋友的關愛和陪伴、正確的照護、避免患者走失、保持耐心、給患者多一些鼓勵、監督患者服藥，避免患者在沒人陪伴情況下私自外出。」