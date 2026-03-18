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經血弄污火車床單被索償¥180 女客促列車增售M巾

即時中國
更新時間：18:05 2026-03-18 HKT
發佈時間：18:05 2026-03-18 HKT

內地一名女乘客早前乘搭火車臥鋪時，因經期突然來臨而無法在車上購得衛生巾，不慎染污床單，被職員要求自行清洗或賠償180元人民幣。事主其後在網上發文，呼籲鐵路部門應在列車上售賣衛生巾，事件隨即引發網民熱議。鐵路客服部門回應指，涉事列車現已有售衛生巾，但承認或有售罄情況。

自行清洗床單後企至到站 

化名張女士的事主向內地傳媒憶述，事件發生於去年10月，她乘搭由蘭州鐵路局營運的K228次列車。她在上車後月經突然來了，用完隨身攜帶的衛生巾後，始發現車上並無此類用品出售。她表示：「當時大家已入睡，不好意思向人求借，只能將衣物墊在身下，小心翼翼地過了一夜。」

然而，至翌日中午，張女士發現床單被弄髒，主動向列車職員求助。對方給予兩個選擇：自行將床單清洗乾淨，或賠償180元。張女士坦言因無法負擔賠償金額，只好選擇親自清洗床單，形容當時「既狼狽又尷尬」，為怕再弄髒床單，洗完後更一直站立至下車。

她承認自己有責任，亦理解損壞公物需賠償的原則，但她質疑：「列車上會配售熱水、零食和廁紙，而衛生巾同樣是女乘客的必需品，為何沒有售賣？」

事件曝光後，不少網民分享類似經歷，而乘務員的反應不一。有乘客表示曾被職員要求清洗污漬，以免職員被公司扣罰；亦有人指職員在了解情況後，直接更換新床單，並無追究。

蘭州12306鐵路客服熱線於3月17日回應查詢時表示，目前該趟列車已有衛生巾出售，但因列車是流動場所，無法保證每趟車均備貨充足。至於弄髒床單的處理方式，客服稱需視乎個別列車職員的判斷，若可清洗，或會直接更換；若無法清洗，則需按車上相關規定處理。對於賠償金額及清洗要求的具體規定，客服則表示需向鐵路相關部門查詢。

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