OpenClaw ‧ 北京直擊︱降低「養蝦」門檻 科企紛推「家用小龍蝦」

AI智能體OpenClaw在內地掀起「養龍蝦」熱潮，但因安裝與使用門檻較高，各大科企都紛紛入局推出簡易家用版。百度前日（17日）在北京發布「龍蝦」DuClaw全家桶，涵蓋「雲端蝦」「手機蝦」「安全蝦」等多款產品，支援零經驗、零部署、零門檻「一鍵認養」。另外，騰訊昨日（18日）宣布更新QClaw版本，接入微信直連功能，降低「養蝦」門檻。

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百度前日（17日）在北京發布「龍蝦」DuClaw全家桶。楊浚源摄

百度AIDay龍蝦市集人氣火爆，前來諮詢、體驗的民眾排成長龍。楊浚源摄

百度AIDay龍蝦市集人氣火爆，前來諮詢、體驗的民眾排成長龍。楊浚源摄

市民：盼藉「龍蝦」減工作負擔

百度前日舉辦AIDay龍蝦專場活動，市集現場人氣火爆。工作人員為開發者與普通用戶提供一對一免費安裝部署服務，前來諮詢、體驗的民眾絡繹不絕，隊伍排成長龍，不少人拿出手機拍照記錄。在附近公司擔任助理工作的李女士對《星島》表示，自己一直對「龍蝦」很感興趣，特地趕來現場體驗，希望藉由這款AI工具減輕工作負擔。

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繼推出全球首款手機龍蝦應用後，百度此次再發布「龍蝦」DuClaw全家桶，並與百度AI助手小度全面打通，推出首款「家用小龍蝦」。使用者只需一句「小度小度，讓龍蝦幫我」，即可喚起小度龍蝦，協助處理家庭出行、遠端遙控智能家居等複雜任務。



騰訊「龍蝦」產品QClaw昨日也宣布版本更新，將微信入口升級為小程序，支援電腦端檔案上傳與接收。QClaw是首款實現微信互聯的「龍蝦」產品，目前仍處於內測階段。



駐京記者 楊浚源