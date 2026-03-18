西安長者¥100買「神藥」 銷售稱「清朝太后吃了起死回生」

保健品不能亂食，更何況胡亂吹噓功效的「藥品」。內地傳媒報道，陝西西安一名九旬婦人聽信銷售人員強調「南京同仁堂」的名號，聲稱能讓「太后起死回生」的效功，花了100元（人民幣‧下同）買回五粒「宮廷御膳保芯丸」。



收到貨後，長者子女發現，這盒「神藥」不僅不是藥品，連保健品都不算。最令人擔憂的是，母親卻對「神藥」深信不疑，打算留著「關鍵時候救命用」。

西安市民孟先生表示，最近一段時間發現九十多歲的母親不時關注賣保健品、教「功法」的人的微信。早前母親常跟陌生人長時間通電話、發微信，子女聽到對方要母親買一種「神藥」，聲言清朝太后吃了能起死回生，又是「南京同仁堂」出品等。

原只買2粒試用

孟先生母親當日購買的「神藥」。大象新聞

孟先生母親當日購買的「神藥」。大象新聞

孟先生母親當日購買的「神藥」。大象新聞

母親原本只是算買兩粒，但在人員推銷下，最終花費100元購買了五粒「宮廷御膳保芯丸」。



當收到「神藥」時，孟先生發現那不是藥，甚至連保健品都不是，包裝盒上的產品類型為「方便食品」。母親非但沒有感覺自己被騙，反而打算留著關鍵時候救命用。



報道指，孟先生展示的產品包裝盒，沒有國藥准字或者健字號等標識，也沒有寫明產品療效。其生產商為亳州禾善堂健康產業發展有限公司。服務熱線也是個空號。而這個包裝上也沒有任何和「南京同仁堂」有關聯的內容。根據標注的配料表，該「藥丸」主要成分為玉米澱粉、蛹蟲草、黑果枸杞、藿香、益智仁。孟先生表示，雖然金額不大，但這種行為可能會造成更多長者更大的財產甚至健康損失。



內媒記者後來查資料，今年2月4日，生產公司曾因「通過登記的住所或者經營場所無法聯繫」的原因，被亳州市市場監督管理局高新技術開發區分局列入經營異常名單。