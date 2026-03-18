兒童APP驚現4P色情廣告 「寶寶巴士」被罰¥30萬

內地知名兒童啟蒙品牌「寶寶巴士（Baby Bus）」近日被多名家長指控，旗下兒童App中，出現4P色情成人廣告內容，遭監管單位罰款30萬元（人民幣，下同），，並沒收違法所得3.68元，引發外界對兒童平台內容審核機制的關注。

「沒收違法所得3.68元」意外成熱議

據《央視網》報道，調查指出，2025年3月，寶寶巴士與深圳一間資訊技術公司簽署廣告合作協議，將App廣告位透過SDK接入第三方廣告平台。在實際營運「寶寶巴士兒歌」App期間，未能即時審核合作方推送的廣告內容。因此，一則內容涉及「三女共侍一夫」等露骨的廣告，直接以開屏形式出現在兒童App中，引發家長投訴。

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結果，寶寶巴士股份有限公司遭福州市倉山區市監局處以30萬元罰款，並沒收違法所得3.68元。

事實上，早在2025年10月，就有多名家長反映該App頻繁跳出不當廣告，甚至點擊後會導向擦邊影片或不明應用程式。當時寶寶巴士相關負責人出面致歉，解釋稱廣告由第三方平台接入，內部監管確實存在遺漏，並承諾已下架出現問題的第三方廣告、升級技術增加了攔截功能。

法律界人士指出，相關行為已涉嫌違反《廣告法》，其中明確規定廣告不得含有淫穢、色情等內容，且平台作為廣告發布者，應建立完整審核機制，確保內容合法合規。

專家也提醒，若民眾發現類似違規廣告，可向平台檢舉要求下架，或向市場監管部門反映，以保障未成年使用者的使用環境。

對於此事，除了憤怒的家長炮轟投訴外，不少網民對「沒收違法所得3.68元」進行熱議，有人提出是否少了一個「億」字，似乎大眾對於寶寶巴士才因此賺3.68元感到意外，質疑這是否開玩笑。