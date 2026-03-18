長者福音？︱全球首個機械人安老中心北京啟用 設艾灸按摩及復康訓練

全球首個集成了逾40款智能機械人的「智慧康養機械人養老驛站」，近日於北京亦庄正式投入運營。該服務站將基礎護理、機械人應用及樂齡科技改造融為一體，為長者提供由餐飲、理療、復康以至娛樂等全方位智能化服務，實現「科技安老」的深度融合。

這個位於北京亦庄榮華街道的安老服務站，佔地約1100平方米，劃分為多個功能區域。在餐廚區，由點餐到送餐的整個流程均實現智能化；康養區則配備了多款專業機械人，包括提供按摩、艾灸等理療服務，以及協助長者進行科學化復康訓練的外骨骼機械人。

此外，站內亦設有下棋、泡茶等娛樂機械人，增添趣味。場地更特設一個「樂齡科技」樣板間，展示智能輪椅、陪伴機械人等前沿產品，並設有機械狗障礙賽體驗區，讓長者親身感受科技帶來的便利與樂趣。

有社區居民表示，站內的活動內容包羅萬象，動靜皆宜。當局負責人張莉指出，此服務站有別於傳統模式，它整合了基礎服務、樂齡科技及機械人應用場景，並會收集長者的反饋意見，以促進機械人技術的更新迭代，確保服務能持續優化。

據悉，北京亦庄將以此服務站作為試點，未來將打造更多科技安老的應用場景，持續推動機械人技術在護老領域的深度應用。