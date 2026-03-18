社恐筍工｜四川電視台聘人守機房 每月一半時間海拔3600米「荒山獨守」
更新時間：12:33 2026-03-18 HKT
發佈時間：12:32 2026-03-18 HKT
發佈時間：12:32 2026-03-18 HKT
四川涼山州一個事業單位近日公開招聘，其中一個「廣播電視傳輸覆蓋」職位因其極端偏遠及艱苦的工作環境，在網上引發熱議。該職位的工作地點位於海拔3614米深山之巔的機房，方圓十公里內並無人煙，並要求駐守人員每月至少有一半時間留在山上。
據招聘公告顯示，該職位隸屬涼山州木佛山廣播電視轉播台，工作內容主要是在山頂機房看守及檢修廣播電視設備。工作地點偏遠，距離最近的縣城僅十多公里，但因山路崎嶇，驅車需時超過2小時。
相關新聞：玩蟲有明天︱天津95後棄筍工街頭擺檔 賣「蟈蟈」最高日營收破萬
招聘單位的工作人員介紹，山頂機房提供水、電及網絡等基本生活設施，但工作人員需自行煮食。該職位實行輪班制，每月駐守山上的時間不得少於半個月；在山下工作的時間，則需返回單位協助處理行政後勤工作。
儘管工作環境與世隔絕，該職位卻意外地吸引了眾多網民的目光，不少人留言稱之為「社恐人士的天選工作」，認為環境安靜、無人打擾，甚至「工資也沒地方花」。
招聘單位透露，自3月17日啟動報名以來，已接獲大量查詢，反映該職位雖條件嚴苛，但仍具一定吸引力。招聘要求申請人為本科或以上學歷，主修電子信息工程、通信工程等相關專業。
最Hit
八達通大派$400增值額！簡單2步登記即賺$100 消費滿額再賺$300（即睇領取教學）
2026-03-17 13:14 HKT
金鐘太古廣場天一酒樓結業！一籠蝦餃索價近$90 網民：預任人宰割，但食物超好吃
2026-03-17 13:20 HKT
中電節能家電更換計劃｜3類人可獲$2,700資助換電器！長生津長者都有份
2026-03-16 19:32 HKT