中日關係緊張 北京國際電影節停辦「日本電影周」

中日兩國因日本首相高市早苗早前的涉台言論，致關係持續緊張，影響已蔓延至文化交流層面。據日本共同社報道，原定於今年4月舉行的北京國際電影節，將會取消「北京‧日本電影周」活動。這項自2006年起幾乎每年舉辦的活動，即使在過往兩國關係緊張及疫情期間亦未曾中斷。

據聯合主辦該活動的日方「日中電影節實行委員會」透露，已接獲主辦方通知，稱「今年想放棄舉辦」。該會負責人對此表示遺憾，並指目前尚未確定6月上海國際電影節期間，相關活動能否如期舉行。

相關新聞：澀谷撞台女童︱中國駐日本大使館提醒公民防範「撞人族」 建議保留證據索賠

「日本電影周」與在日本東京國際電影節期間舉辦的「中國電影周」向來是兩國重要的電影文化交流橋樑。過往即使在2012年日本將釣魚台列嶼（日稱尖閣諸島）國有化引發爭議，以及新冠疫情肆虐期間，相關活動亦未曾停辦，足見今次停辦情況並不尋常。

外界普遍認為，事件與日相高市早苗去年11月在國會提出「台灣有事」的說法，引起中方極度不滿有關。自該言論後，多項日本藝文界在中國的活動已相繼受影響，包括音樂劇《美少女戰士》、歌手濱崎步的演唱會等被叫停，多部準備上映的日本電影亦遭撤檔。此外，中方亦採取了停飛部分往來日本航班、勸喻民眾暫勿赴日旅遊等措施。