針孔水｜吉林男網購一箱蒸餾水 飲後心跳加速疑遭人掉包｜有片

吉林四平市發生一宗離奇事件。一名白姓市民早前透過外賣平台購買一箱純淨水（蒸餾水），飲用近半後竟越喝越渴，更出現心跳加速等症狀。他其後檢查發現，全箱12瓶樽裝水均有可疑針孔，用力擠壓更有水柱噴出，懷疑飲品在運送途中遭人「掉包」，目前已報警求助。

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事發於3月16日，該名白姓男子稱，他在飲用了5瓶購自外賣平台的蒸餾水後，感到口乾舌燥、心跳加快，但口渴感未有紓緩，遂察覺有異。經仔細檢查，他驚見箱內全部12瓶水的瓶身，均有細微針孔。

白先生發現問題後，立即向當地的食品及藥物監管部門投訴。經當局核查，涉事商家並無該批次飲用水的入貨記錄，商品溯源系統亦顯示該店舖從未購入此批次產品，令事件更添懸疑。

白先生懷疑飲用水在送遞過程中遭人更換，已收集相關證據並向警方報案。他表示，希望能有鑑定機構以公益形式介入，對問題水質進行專業檢驗，以查明真相。