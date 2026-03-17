中科院刪「殲-20之父」楊偉院士簡歷 曾任中航工業副總經理

再有軍工專家被除名！中國科學院官網近日更新「院士信息」，其中已找不到有「殲20戰機之父」之稱的楊偉院士的名字及簡歷。楊偉曾任中國航空工業集團有限公司（下稱中航工業）副總經理，去年1月被免職。

內地微信公號「知社」報道，中科院官網已經無法檢索到楊偉院士的簡歷信息。

楊偉有「殲20戰機之父」之稱。中新社

63歲的楊偉，是飛機設計專家，1985年從西北工業大學飛機系畢業後，便進入中航工業成都飛機設計研究所飛行控制設計研究室工作，主要任務是研發飛行控制相關系統。

1998年，35歲的楊偉受型號總設計師宋文驄的委托，全面主持殲10戰機的設計優化工作。2001年1月，被任命為總設計師兼常務副所長。2003年12月，楊偉主持設計的殲-10雙座飛機如期成功研製、實現首飛。2005年，出任航空工業成都所所長。

2011年1月，楊偉負責研發的第五代隱形戰機殲-20首飛成功。2017年11月，楊偉當選中國科學院院士，2021年當選中國科協第十屆全國委員會副主席，2022年當選中共二十大代表。

另外，全國兩會後「首虎」現身。中央紀委國家監委網站17日公布，甘肅省委常委、副省長雷思維涉嫌嚴重違紀違法受查，成為今年以來官方通報調查的第14名中管幹部。