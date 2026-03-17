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伊朗局勢︱內媒揭中國油輪繞道紅海延布港載油回國細節 美伊開戰後首艘4月抵福建

即時中國
更新時間：17:25 2026-03-17 HKT
發佈時間：17:25 2026-03-17 HKT

伊朗為報復美、以的聯合軍事行動，悍然封鎖全球石油運輸咽喉——霍爾木茲海峽，嚴重衝擊全球能源供應鏈。為確保能源安全，中國超級油輪（VLCC）繞道紅海從沙特阿拉伯運油。內地傳媒「財新網」報道，招商輪船旗下的超級油輪（VLCC）「凱景」號，已成功從沙特紅海港口延布港（Yanbu）裝載220萬桶原油，並已穿越曼德海峽，預計於4月初運抵福建，成為戰事後首艘成功運油回國的中資VLCC。

報道指，霍爾木茲海峽周邊港口的風險係數現已極高。原計劃在阿聯酋富查伊拉港裝油的「凱景」號，便因該港早前遭伊朗襲擊而被迫繞道。在「凱景」號成功探路後，旗下已有十多艘中國籍的VLCC正全速趕赴沙特的延布港，預計可運回超過400萬噸原油，以緩解因霍爾木茲海峽封鎖所帶來的能源供應影響。

中國散貨船「潤晨2號」曾於11日成功通過霍爾木茲海峽，但另一艘於12日高調打出「ALL CREW CHINA（全體中國船員）」標識的貨櫃船，仍在波斯灣遇襲。保險公司自上周四（12日）開始，拒絕再為通過該海峽的中資船舶提供戰爭險報價，令中國船隻的通行量驟減。

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