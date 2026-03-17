盟國變心？︱英加法德民調結果 討厭特朗普覺中國更可靠佔多數

美國傳統盟友變心？一項涉及英國、德國、法國及加拿大的民意調查指，受訪者認為中國較美國可靠，主要是不滿美國總統特朗普的「美國優先」政策，使這些傳統盟國的民眾，越來越不信任美國。

年輕受訪者對中國好感最高

美國政治新聞網站「Politico」與英國民調機構Public First合作，在2月6日至2月9日訪問加英德法四國共1萬多名成年受訪者，調查結果於3月15日發布。

英美有民調顯示，英、德、法及加拿大民眾，認為中國的機械人及AI技術，領先美國。新華社

對於應該更靠近中國，還是特朗普治下的美國，加拿大、德國、英國和法國分別有57%、40%、42%和34%傾向中國，超過認為應依靠美國的比率。

加拿大有48%受訪者、英國有42%受訪者，認為政府應減少對美國的依賴，比率均高於認為要減少依賴中國。

Politico分析指，結果顯示中國的供應鏈，令歐洲與中國的經濟聯繫日益加深，未來極大地改變全球力量平衡。

民調指，美國的傳統盟友的民眾，不滿特朗普的「美國優先」政策。美聯社

相信中國AI、機械人領先美國

上述4個美國傳統盟國的受訪者中，約半數均認為中國正迅速成為更具影響力的超級大國，特別是介乎18歲至24歲的年輕民眾，對中國的好感，較其他年齡段的受訪者更高。

另外，在德國、加拿大、英國和法國的受訪者中，分別有55%、54%、53%及50%認為，中國在電池技術、機械人和人工智能（AI）等前沿技術領域領先美國。

Politico指，民調結果顯示，民意態度轉變，主要是特朗普的政策造成。加拿大和德國的大多數受訪者明確表示，與中國走得更近，是因為美國變得不再可靠，法國和英國也分別有38%、42%的受訪者持同樣的看法。